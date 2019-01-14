Снова в Тамбове: актер Данила Козловский пожал руки футболистам

СЕГОДНЯ 17:46 2019-01-14T17:55:59+03:00

Он приехал к команде, которая принимала участие в его первой режиссерской работе - фильме "Тренер" [видео]

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В минувшие выходные российский актер Данила Козловский посетил Тамбов и, конечно же, футбольный клуб "Тамбов".

- Напомним, что ранее наш клуб помогал Козловскому в режиссерской работе над фильмом "Тренер", а летом 2017-го года и вовсе принял участие в съемках спортивной драмы, - отмечает пресс-служба ФК "Тамбов".

В субботу актер побывал на вечерней тренировке команды, пожал тамбовским спортсменам руки и пожелал дальнейших побед.

- Хочу вам пожелать только победы, такого же блестящего окончания сезона, с которым вы сейчас уверенно двигаетесь. Я на самом деле понимаю, что вы творите историю!, - сказал актер. - Я уверен, что вы будете представлять в российской премьер-лиге тамбовскую землю, и это невероятно. Это на самом деле повод для восхищения, гордости. И я желаю вам верить в себя, в свой талант, свою исключительность и в то, что все у вас получится. А я - ваш фанат и болельщик! И, насколько это возможно, вас поддерживаю!