В домах тамбовчан проверят газовое оборудование после трагедий в Магнитогорске и Шахтах

СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-14T17:41:13+03:00

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На Тамбовщине в связи с трагическими событиями в Магнитогорске и Шахтах, унесшими жизни людей, пройдут масштабные проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

С 15 января по 15 февраля сотрудники служб социальной защиты, ГУ МЧС и организаций, обслуживающих внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, проведут специальные рейды и расскажут жильцам о важности соблюдения правил использования газа в быту. Наибольшее внимание будет уделено людям, ведущим асоциальный образ жизни, малоимущим, одиноким гражданам пожилого возраста.

- В местах массового пребывания граждан примут меры для беспрепятственного подъезда экстренных служб, а также проверят работоспособность источников противопожарного водоснабжения. В многоквартирных домах на информационных стендах, на сайтах управляющих компаний разместят информацию для жителей о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования. Информация о предстоящем техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также о последствиях отказа от этой процедуры будет напечатана на квитанциях по оплате коммунальных услуг, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.