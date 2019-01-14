2019-01-14T17:25:49+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали двух парней, пытавшихся снять аккумуляторы с «КамАЗа»

Стражи порядка поймали молодых людей с поличным
Ксения АЛЕШИНА
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Вечером, 13 января, в селе Староюрьево злоумышленники, дождавшись темноты, попытались снять с «КамАЗа» два аккумулятора марки 6-СТ-190. Случайные свидетели вызвали полицию. Прибывшие на вызов стражи порядка предотвратили кражу и задержали злоумышленников. Ими оказались жители села Поповка — 20 и 21-летние парни. Они признались, что собирались продать аккумуляторы.

- В настоящее время в отношении данных граждан ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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