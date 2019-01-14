2019-01-14T17:01:01+03:00
Общество

Более 300 юных тамбовчан из малообеспеченных и многодетных семей попросили у Деда Мороза подарки

В областном центре подведут итоги благотворительной акции «Дерево добра»
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовском драматическом театре 16 января состоится подведение итогов благотворительной акции «Дерево добра». В ее рамках более 300 юных тамбовчан из малообеспеченных и многодетных семей написали, какие подарки хотели бы получить от Деда Мороза. Их послания были размещены на новогодних елках в торговых центрах.

Благодаря неравнодушным жителям областного центра, мечты детей были исполнены. Многие получили свои подарки еще до Нового года, остальным ребятам их вручат в среду.

Традиционно авторов самых креативных и красивых писем ждет поощрение. В этом году отличились дети из Токаревского района и города, оригинально оформившие свои письма.

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