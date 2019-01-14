Труд главного судьи Тамбовской области могут признать героическим
Региональные власти представили Евгения Соседова к награде
Евгений Соседов
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Председателя Тамбовского областного суда Евгения Соседова представили к региональной награде. 14 января стало известно, что его «номинировали» на награждение нагрудным знаком «Герой Труда Тамбовской области». Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте Тамбовской областной думы.
64-летний Евгений Соседов является судьей первого квалификационного класса и имеет более, чем 30-летний стаж работы в должности судьи. На пост председателя областного суда он был назначен Указом Президента в апреле 2011 года, в 2017 года срок его руководства продлили.