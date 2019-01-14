В Тамбовской области «Daewoo Nexiа» врезалась в стоящий на обочине автомобиль

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-14T14:31:36+03:00

Женщина-водитель не учла погодных условий и не выбрала безопасную скорость Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария произошла 12 января в 13:10 на улице Интернациональной около дома №53 города Моршанска. Автомобиль «Дэу Нексия», 37-летняя водитель которого при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не учла погодных условий и не выбрала безопасную скорость, врезалась в стоящую на правой обочине «Ладу Весту».

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате авария семилетняя девочка была доставлена в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» для профилактического осмотра.