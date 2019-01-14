В Тамбовской области «Daewoo Nexiа» врезалась в стоящий на обочине автомобиль
Семилетнюю пассажирку отвезли в больницу
Женщина-водитель не учла погодных условий и не выбрала безопасную скоростьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
Авария произошла 12 января в 13:10 на улице Интернациональной около дома №53 города Моршанска. Автомобиль «Дэу Нексия», 37-летняя водитель которого при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не учла погодных условий и не выбрала безопасную скорость, врезалась в стоящую на правой обочине «Ладу Весту».
Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате авария семилетняя девочка была доставлена в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» для профилактического осмотра.