2019-01-14T14:31:36+03:00
Происшествия

В Тамбовской области «Daewoo Nexiа» врезалась в стоящий на обочине автомобиль

Семилетнюю пассажирку отвезли в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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Женщина-водитель не учла погодных условий и не выбрала безопасную скоростьЖенщина-водитель не учла погодных условий и не выбрала безопасную скоростьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 12 января в 13:10 на улице Интернациональной около дома №53 города Моршанска. Автомобиль «Дэу Нексия», 37-летняя водитель которого при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не учла погодных условий и не выбрала безопасную скорость, врезалась в стоящую на правой обочине «Ладу Весту».

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате авария семилетняя девочка была доставлена в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» для профилактического осмотра.

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