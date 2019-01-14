2019-01-14T13:24:10+03:00
Общество

Работникам тамбовской птицефабрики два месяца не платили зарплату

Прокуратура провела проверку по анонимному обращению сотрудников предприятия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прокуратуру Первомайского района поступило анонимное обращение работников ОАО «Птицефабрика «Иловайская», которые сообщили, что в октябре и ноябре прошлого года предприятие не выплатило им причитающуюся зарплату.

- В ходе проведенной проверки прокуратура установила, что действительно, заработная плата за октябрь-ноябрь 2018 года работникам птицефабрики не выплачивалась, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - В целях защиты трудовых прав работников прокуратура направила в суд 65 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании в пользу работников начисленной, но не выплаченной заработной платы. В настоящее время проведение проверки продолжается, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц предприятия, по вине которых нарушены трудовые права работников предприятия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Труд главного судьи Тамбовской области могут признать героическим
Нахимовцы подарили тамбовским кадетам лодку
В Тамбовской области «Daewoo Nexiа» врезалась в стоящий на обочине автомобиль
«Прямая линия» губернатора Тамбовщины заработала после каникул
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
В Тамбове в аварии получила травмы трехлетняя девочка
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5млрд рублей по итогам 2018 года
На Тамбовщине кошка обесточила целый город
В Тамбове в столкновении маршрутки и бетономешалки пострадали 4 человека
В Тамбове разыскивают водителя, который на пешеходном переходе сбил ребенка и скрылся
Жителям Тамбовской области предлагают оценить работу органов местного самоуправления
В течение дня тамбовчане могут посетить гастрономический фестиваль