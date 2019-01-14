Работникам тамбовской птицефабрики два месяца не платили зарплату

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-14T13:24:10+03:00

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В прокуратуру Первомайского района поступило анонимное обращение работников ОАО «Птицефабрика «Иловайская», которые сообщили, что в октябре и ноябре прошлого года предприятие не выплатило им причитающуюся зарплату.

- В ходе проведенной проверки прокуратура установила, что действительно, заработная плата за октябрь-ноябрь 2018 года работникам птицефабрики не выплачивалась, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - В целях защиты трудовых прав работников прокуратура направила в суд 65 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании в пользу работников начисленной, но не выплаченной заработной платы. В настоящее время проведение проверки продолжается, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц предприятия, по вине которых нарушены трудовые права работников предприятия.