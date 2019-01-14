2019-01-14T12:20:20+03:00
Общество

«Прямая линия» губернатора Тамбовщины заработала после каникул

Несколько недель на сайте велись технические работы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сайт губернатора снова в работеСайт губернатора снова в работе
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Тамбовчане снова могут оставить жалобу на неофициальном сайте главы администрации региона Александра Никитина. В конце 2018 года «Прямая линия» губернатора закрылась на техническое обслуживание. После новогодних каникул ресурс так и не заработал. Лишь в понедельник, 14 января у жителей нашего региона снова появилась возможность оставить на сайте сообщение.

Кстати, самым популярным разделом «Прямой линии» является «ЖКХ», коммунальных жалоб от тамбовчан поступило почти 12 тысяч. На втором месте стоит рубрика «Благодарность», в этом разделе жители региона оставили 2,5 тысячи отзывов. На третьем месте — дороги, о проблемах с ними губернатору рассказали 1759 жителей области.

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