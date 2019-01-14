В Тамбове в аварии получила травмы трехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-14T10:57:02+03:00

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Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 13 января в 16 часов 50 минут на улице Мичуринской в районе дома №137«А» города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 35-летний водитель автомобиля «Лада Приора», пытаясь повернуть налево, столкнулся с автомобилем «БМВ», которым управлял 30-летний мужчина.

- В результате ДТП пассажиров автомобиля «Лада Приора», 29-летнюю женщину и трехлетнюю девочку для оказания медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова и в Детскую областную больницу, - пояснили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.