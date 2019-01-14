2019-01-14T10:11:35+03:00
Общество

На Тамбовщине кошка обесточила целый город

Бездомное животное пробралось в распределительный пункт и оставило жителей Котовска без электричества
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Котовске 12 января произошло аварийное отключение электричества у 80% энергопотребителей. Как сообщили в местной администрации, чрезвычайное происшествие произошло в 7 часов 40 минут утра. В срочном порядке все службы города начали восстанавливать подачу электроэнергии. К 10 часам 40 минутам электроснабжение появилось в у 98% потребителей. Выяснилось, что причиной аварии стало замыкание: в помещение центрального распределительного пункта попала бездомная кошка. Из-за высокого напряжения, под которым находится оборудование в ЦРП, кошка получила смертельные травмы и погибла.

- Мы понимаем, что такое отключить электричество в таком небольшом, уютном городе: выключились практически все котельные, работать могла лишь одна. Прекратилась подача воды со всех скважин, - сказал глава Котовска Алексей Плахотников. - Такая ситуация продолжалась около 30 минут, в 8 часов 10 минут постепенно подача электричества начала восстанавливаться. Все оперативные службы сработали достаточно быстро, АО «Тамбовская сетевая компания» выясняет обстоятельства, при которых животное смогло попасть помещение центрального распределительного пункта. По итогам изучения всех обстоятельств произошедшего будут приняты меры по недопущению возникновения такой ситуации в будущем.

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