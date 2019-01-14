2019-01-14T09:41:38+03:00
Происшествия

В Тамбове в столкновении маршрутки и бетономешалки пострадали 4 человека

Травмированы двое детей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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От удара маршрутка перевернулась набокОт удара маршрутка перевернулась набокФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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12 января в 6 часов 55 минут в Тамбове на улице Мичуринской произошла авария с участием бетономешалки и пассажирской маршрутки. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, произошло столкновение автомобиля МАЗ630305, которым управлял 46-летний мужчина и автобус Форд Транзит, за рулем которого находился 29-летний водитель. От удара маршрутка завалилась набок.

- В результате ДТП травмы получили четыре пассажира автобуса. У 13-летнего мальчика диагностировали закрытый перелом левой ключицы и ушиб мягких тканей головы, еще один 12-летний ребенок получил сотрясение головного мозга, резаную рану правой кисти и закрытый перелом левой кисти, - сообщили в городском отделе ГИБДД, - У 58-летней пассажирки обнаружили ушибленную рану правого уха и ушиб правого плеча, еще один 18-летний молодой человек получил травму шеи.

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