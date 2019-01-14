2019-01-14T09:29:07+03:00
Происшествия

В Тамбове разыскивают водителя, который на пешеходном переходе сбил ребенка и скрылся

В результате наезда 14-летний подросток получил ушибы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель с места ДТП скрылсяВодитель с места ДТП скрылсяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове разыскивают водителя, который 11 января в 7 часов 17 минут на ул.О. Кошевого в районе дома № 6, двигаясь по ул. Новый Проезд со стороны ул. К.Маркса в сторону ул. З.Космодемьянской на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 14-летнего подростка, переходившего дорогу.

- Водитель место ДТП оставил, - сообщили в городском отделе ГИБДД. - Впоследствии пешеход самостоятельно обратился за медицинской помощью в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». У него диагностировали ушиб лба и ушиб правого коленного сустава. Свидетелей и очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия просят позвонить по телефонам 8(4752)575240, 8(4752)511954.

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