Жителям Тамбовской области предлагают оценить работу органов местного самоуправления
Анкета включает вопросы о работе ЖКХ
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Тамбовчанам предлагают оценить работу органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,которые оказывают услуги местному населению. Опрос опубликован на портале региональных органов власти.
Респондентам предлагают ответить на вопросы о работе жилищно-коммунального хозяйства, в том числе об удовлетворенности подачей горячей и холодной воды, электричества, газа, теплоснабжения, водоотведения, а также о состоянии дорог, транспортном обслуживании и тд.
- Важно понимать, что ответы помогут улучшить работу этих организаций и повысить качество предоставляемых услуг, - поясниют на сайте администрации Тамбова.