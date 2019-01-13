2019-01-13T12:15:40+03:00
Общество

В течение дня тамбовчане могут посетить гастрономический фестиваль

Палатки будут работать до шести часов вечера
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сегодня в течение дня на площадке перед Дворцом спорта «Кристалл» проходит гастрономический фестиваль. Здесь работают палатки с продуктами народного изготовления, а также товарами тамбовских производителей.

Добавим, согласно исследованию аналитического агентства ТурСтат, Тамбовщина входит в топ-15 субъектов страны, куда с удовольствием едут путешественники для знакомства с регионом через гастрономию, местную кухню и кулинарные мастер-классы.

На ярмарке у «Кристалла» можно найти: мясные деликатесы, копченые колбасы, рыбу, кондитерские изделия, полуфабрикаты, зефир, мед, молочные продукты. Помимо продовольствия широко представлены различные сувениры с изображением тамбовского волка.

Гастрономический фестиваль будет работать до 18 часов. Для посетителей подготовлена большая развлекательная программа.

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