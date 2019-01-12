На Крещение для тамбовчан подготовят пять прорубей
Места для купания появятся у «Моста влюбленных» и на набережной в районе улицы Горького
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В Тамбове готовятся к празднованию Крещения. Как следует из постановления городской администрации, 18 января к 16 часам дня на Цне прорубят и обустроят для купания горожан пять прорубей. Выход людей на лед в других местах будет ограничен, за порядком будут следить полицейские. У официальных иорданей традиционно будут дежурить спасатели и медики «скорой». Согласно документу, уличное освещение в крещенскую ночь в городе отключать не будут.