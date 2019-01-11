В центре Тамбова перекроют две улицы

11 Янв. 20:35 2019-01-11T20:35:00+03:00

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Во время проведения зимнего фестиваля тамбовских брендов «Тамбовский волк», который состоится 13 января на площадке рядом с ЛДС «Кристалл», в областном центре вводится ограничение движения.

Так, уже 12 января с 22:00 автомобилистам нельзя будет остановиться по улице Куйбышева, на участке от Советской до Мичуринской, а также по улице Пензенскую, на участке от Советской до Карла Маркса. Также на следующий день с 10:00 там запретят движение транспорта.