В связи с погодными условиями в Тамбове введен режим повышенной готовности к ЧС

СЕГОДНЯ 18:57 2019-01-11T19:01:55+03:00

Тамбовчанам нужно быть также внимательными и осторожными

Изменить размер текста: A A

В связи с возможными неблагоприятными погодными условиями в виде сильного снегопада в Тамбове введен режим повышенной готовности всех необходимых служб с шести вечера 11 января до 8 утра 15 января. Также, по прогнозам синоптиков, 12 января ожидается усиление гололедицы.

- В подобных условиях необходимо быть особенно внимательным и осторожным. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах. Помните, что вследствие гололедицы резко увеличивается длина тормозного пути у автомобилей. Окажите помощь детям и пожилым людям, - информирует пресс-служба администрации Тамбова. - Водителям необходимо в связи с образованием гололедицы снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов).