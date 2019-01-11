2019-01-11T16:39:04+03:00
Общество

Тамбовчан 16 февраля приглашают на новый фестиваль «Лысогорские санки»

Гостей ждет катание на санях и лошадях, угощения и многое другое
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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В событийном календаре Тамбовской области на 2019 год появился новый фестиваль «Лысогорские санки». Прием заявок на участие уже открыт.

Фестиваль креативных санок порадует любителей спорта, активного отдыха и зимних забав. Он сочетает в себе катание на санях с элементами творчества. Место проведения - село Лысые Горы Тамбовского района, которое известно крутыми горками.

- Участники фестиваля обещают устроить настоящее шоу, ведь кататься они будут в необычных санках ручной работы, при этом немаловажное значение будет иметь экипировка и представление команды, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По правилам фестиваля в конструкции саней не должно быть металлических частей, острых и режущих элементов и предметов. Сани могут быть любой формы и размера, но не более 2 метров в ширину. Все санки должны приводиться в движение силой человека, не допускается использование никаких вспомогательных устройств и источников энергии.

- В заездах будут принимать участие команды в составе от 2 до 5 человек. Зрители необычных соревнований смогут понаблюдать за участниками в номинациях - на самые оригинальные сани, самые креативные костюмы, на самый быстрый и дальний спуск с горы. Любители классических саней будут соревноваться в скорости, примут участие в зимних конкурсах, покатаются на лошадях и отведают лысогорские угощения, - отмечают в ведомстве.

Заявку на участие можно подать в группе фестиваля в социальной сети "Вконтакте". Начало мероприятия - 16 февраля в 10 часов утра.

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