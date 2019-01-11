Администрация Тамбова сможет принимать решение о сносе самовольных построек без суда

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-11T14:59:26+03:00

В Устав города будут внесены и другие изменения

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В Устав города Тамбова планируется внести изменения, согласно которым администрация города сможет во внесудебном порядке принимать решение о сносе самовольных построек. В пятницу, 11 января, в городе прошли публичные слушания по изменениям Устава, а принять их планируют на очередном заседании городской думы в конце января.

По словам первого заместителя председателя Тамбовской городской думы Марины Подгорновой, это, в частности, позволит упростить снос самовольно построенных гаражей.

- Помимо прочего изменения позволят сносить самовольно построенные гаражи, пристройки. Однако не все строения попадают под норму, например, металлических гаражей, «ракушек» она не касается. Все детали администрация города сформулирует позднее в соответствующих документах - порядке, постановлениях и решениях, - пояснила Марина Подгорнова.

Снос самовольной постройки должен будет исполнить тот, кто ее построил. Если информации об этом человеке нет, обязанность сносить объект ложится на собственника земли. Если он не снесет объект, администрация обратится в суд с требованием об изъятии земли и ее продаже на публичных торгах. При этом сносить постройку будет новый правообладатель земли, сообщает пресс-служба Тамбовского отделения "ЕР". Если и покупатель земли не найдется, постройку будет сносить администрация.

Также согласно изменениям в Устав тамбовчанам придется уведомлять администрацию города о строительстве или реконструкции частных жилых и садовых домов. Ответ от администрации должен прийти в течение 7 рабочих дней. Если его не будет, строительство будет считаться согласованным.