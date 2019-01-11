Сосульки на крышах прибавили работы тамбовским коммунальщикам

СЕГОДНЯ 18:32 2019-01-11T18:32:59+03:00

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В Тамбове работники коммунальных служб вышли на расчистку крыш зданий от наледи и сосулек. Как сообщили в пресс-службе администрации города, например, сотрудники ремонтно-эксплуатационного комплекса № 3 при помощи спецтехники в порядке очереди освобождают от ледяного плена до десяти домов в день.

Адреса, куда направляется бригада коммунальщиков, определяются после обследования домов специалистами и по заявкам жителей. При этом рабочие признаются, что периодически сталкиваются с проблемой заезда во дворы. Там, куда не получается попасть автовышке, или же нет прямого выхода на крышу из здания, устанавливаются сигнальные ленты и объявления.

- Работа в принципе она не тяжелая, но создается ряд проблем во дворах. Где большое скопление транспорта и не в каждый двор мы можем заехать и снять наледь, так как транспорт мешает. Убедительная просьба убирать автотранспорт, с пониманием подходить к этому вопросу, когда приезжает вышка. Чтобы шли на встречу и понимали, что мы это делаем для граждан города, чтобы обеспечить безопасность, - обращается к тамбовчанам мастер РЭК №3 Григорий Васильев.