2019-01-11T14:06:13+03:00
Общество

Тамбовские студенты смастерили елки из мусора

В одном из корпусов ТГТУ пройдет необычная выставка
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовском государственном техническом университете, расположенному по улице Мичуринская, 112, корпус «Е», 14 января в 14:00 откроется выставка работ студентов - участников университетского экологического конкурса «ЭкоЁлка».

Как сообщает пресс-служба ТГТУ, ребята предоставили на суд жюри композиции из материалов, сделанных из пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, макулатуры и старых вещей.

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