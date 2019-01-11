В канун старого Нового года состоится фестиваль тамбовских брендов

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-11T13:13:26+03:00

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В областном центре 13 января на площадке у ЛДС «Кристалл» пройдет второй зимний фестиваль тамбовских брендов «Тамбовский волк». Начало в 11:00. Производители со всего региона представят свои товары, пользующиеся спросом не только в области, но и за ее пределами. Гостей мероприятия ждет развлекательная программа с конкурсами и подарками.

Подать заявку на участие в фестивале можно до субботы, 12 января, включительно, в комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова.

- Не зря выбрана эта дата. Сейчас идут рождественские дни, рождественские святки, продолжаются новогодние гуляния, и поэтому именно в этот день наши производители, а их будет порядка пятидесяти, хотят показать всё самое лучшее, свою продукцию. На фестивале будет не только продажа, но и у наших горожан, и у наших гостей будет уникальная возможность попробовать продукцию. Будет организована выставка-ярмарка, дегустационный стол, где мы попробуем продукцию, бренды, которых мы знаем даже за пределами нашей Тамбовщины, - говорит Оксана Ларкина, председатель комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова.