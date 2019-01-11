На Тамбовщине парень и его родственница пытались за 300 тысяч рублей откупиться от следователя

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-11T12:07:25+03:00

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В городе Рассказово 18-летний парень и его 48-летняя родственница задержаны по подозрению в даче взятки следователю местного отделения полиции. Установлено, что в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Желая избежать уголовной ответственности, 11 января текущего года он вместе с женщиной передал 150 тысяч рублей в качестве взятки следователю, в производстве которого находилось данное дело. Эта сумма являлась частью от ранее оговоренной суммы в 300 тысяч рублей.

- Передача денег происходила под контролем оперативных сотрудников органов внутренних дел. Сразу после передачи взятки должностному лицу подозреваемые были задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.