Егора Крида не хотят пускать в Тамбов

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-11T12:36:18+03:00

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Тамбовчанин Алексей Долгов создал петицию против концерта Егора Крида в областном центре, который должен состояться 3 марта в ЛДС «Кристалл». Она адресована уполномоченному по правам ребенка в Тамбовской области Евгению Таможнику, начальнику регионального управления социальной защиты и семейной политики Анне Ореховой, начальнику регионального управления культуры и архивного дела Юрию Голубеву и руководителю Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Владимиру Агафонову.

Местных жителей призывают оставить подписи, чтобы отменить выступление популярного певца в связи с агрессивной пропагандой пошлости и алкоголя в его песнях.

- Считаем, что такие гастролеры не нужны нашим детям и нашему городу. Их творчество противоречит культурной политике всей России и в частности городской администрации Тамбова. В связи с чем требуем отмены концерта, - пишет автор петиции.

Тамбовчане не хотят видеть в своем городе и остальных артистов лейбла «BlackStar», которых «объединяет аналогичное деградационное и деструктивное творчество».

Добавим, что в сентябре прошлого года жители Дагестана смогли добиться отмены концертов Егора Крида и Элджея в Махачкале. Затем подобная волна негодования прошла в Томске и Нижнем Новогороде

- Граждане Тамбова способны аналогично встать на защиту своих детей от пропаганды пошлости и аморального контента, поэтому призываем администрацию города не доводить ситуацию до конфликта и самостоятельно отменить концерт. А всех жителей города, поддерживающих данную инициативу, просим активно распространять петицию, - говорится в петиции.