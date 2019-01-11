Тамбовчанка стала жертвой преступников, подав объявление о сдаче жилья в аренду
На уловку мошенников попалась 43-летняя жительница Тамбова. Женщина подала объявление о сдаче жилья в аренду. Ей позвонил неизвестный и предложил перевести задаток. Она сообщила данные карты и код безопасности злоумышленнику, после чего с ее банковской карты были списаны 4 тысячи рублей.
- Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стоит отметить, что тамбовчанка знала о подобных случаях мошеннических действий, в ноябре 2018 года с ней проводилась профилактическая беседа о способах совершения мошенничества. Но, несмотря на это, доверилась неизвестным и лишилась своих сбережений, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.