В тамбовском университете вновь сверкнет «Черная молния»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-11T10:35:39+03:00

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26 января в Тамбовской области в Мичуринском государственном аграрном университете пройдет турнир по профессиональному боксу. Начало в 18.00. Главным боем вечера станет поединок мастера спорта России, победителя ЦФО 2011 и 2012 годов, победителя многих турниров класса «А», чемпиона России и СНГ «Черной молнии» Артура Осипова.

- Спортсмен выступает в среднем весе, провел 14 боев в карьере, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Также на ринге выступят боксеры Виктор Журавлев, Роман Клемешов, Дмитрий Царев.