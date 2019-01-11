Тамбовчан приглашают сдать кровь

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-11T10:15:02+03:00

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Тамбовская областная станция переливания крови и региональное общественное движение «Доноры Тамбовщины» после новогоднего перерыва вновь проведут массовые донорские акции. Первая состоится 15 января на базе Никифоровской ЦРБ, а следующая — 22 января на площадке завода «Октябрь».

- Задействован мобильный пункт заготовки крови. Сама процедура проходит в комфортных условиях и полностью безопасна для здоровья донора.Тамбовская область – один из лидеров Центрального федерального округа по развитию добровольного донорства. Многие предприятия и трудовые коллективы участвуют в массовых донорских акциях на постоянной основе. Стратегическим партнером службы крови стали машиностроительные предприятия области, - прокомментировали в управлении здравоохранения Тамбовской области.