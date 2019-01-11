В Тамбовской области в два раза снизилась заболеваемость ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-11T09:52:01+03:00

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На Тамбовщине с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года количество больных ОРВИ уменьшилось в два раза или на 52,3%. Всего зарегистрировано 2 224 случая заболевания. Показатель заболеваемости составил 21,4 на 10 тыс. населения, что на 48,9 % ниже порогового показателя. На долю детей приходится 78,4% всех случаев.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в городах Тамбове (61,6 на 10 тыс. населения) г. Котовске (33,2 на 10 тыс. населения). Также за истекшую неделю на территории области зарегистрировано 7 случаев заболевания лабораторно подтвержденным гриппом. От больных выделены вирусы гриппа типа А (H3N2), - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.