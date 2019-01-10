2019-01-10T17:47:22+03:00
Общество

Страховые пенсии неработающих тамбовчан станут больше на 7,05%

Индексация произошла с 1 января
Ксения АЛЕШИНА
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С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%. Это выше показателя прогнозной инфляции за 2018 год. Размер фиксированной выплаты теперь составляет 5334,2 рубля в месяц, а стоимость пенсионного балла выросла до 87,24 рубля.

Прибавка к пенсии — индивидуальна, и она будет зависеть от размера пенсии. Чем выше стаж и количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и сумма прибавки после индексации.

- К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2018-го составляла 9137 рублей, после индексации с 1 января пенсия увеличилась на 644 рубля и составила 9781 рубль. Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15437 рублей, после индексации она увеличилась на 1088 рублей и составила 16525 рублей, - объясняют в ОПФР по Тамбовской области.

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