2019-01-10T17:27:44+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские нашли пропавшего 17-летнего парня

Он решил скрыться от родителей
Ирина БУРЯКОВА
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5 января в полицию поступило сообщение, что из дома в поселке Трегуляй Тамбовского района пропал 17-летний подросток. По предварительной информации, молодой человек захотел прогуляться по вечернему Тамбову в компании знакомых и может находиться в Советском районе города.

- Информация о пропавшем подростке была направлена всем наружным службам полиции Тамбова. Сотрудники ППС Дмитрий Шаронов и Михаил Мамонтов также получили ориентировку на розыск пропавшего мальчика. В ходе патрулирования улиц и опроса местных жителей в районе улицы Полынковской около многоэтажных домов они заметили группу молодых людей, один из которых был похож на разыскиваемого подростка, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Молодой человек назвался другим именем, но у полицейских была информация, что он может назваться по-другому.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники патрульно-постовой службы доставили подростка в отдел полиции №2, куда были позже приглашены его родители. С ними стражи порядка провели профилактическую беседу о недопущении впредь подобного поведения.

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