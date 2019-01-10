В Тамбовской области пенсионер, убивший жену, отправится за решетку на 11 лет

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рассказовском районе 62-летнего местного жителя признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Установлено, что вечером 11 августа прошлого года осужденный пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и начал умышленно провоцировать конфликт со своими близкими. Родственники на его поведение никак не отреагировали, поэтому он разозлился и зашел в комнату к супруге, несколько раз ударив ее в грудь. Затем пенсионер стал угрожать убийством дочери и зятю, которые прибежали на крики женщины. Им удалось убежать к соседям и попросить их вызвать скорую помощь с полицией. К несчастью, 58-летнюю женщину спасти не удалось, она сразу же скончалась.

- Приговором суда пенсионеру назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Ранее злоумышленник свыше десяти лет провел в местах лишения свободы за совершение убийства знакомого, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.