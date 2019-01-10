2019-01-10T16:33:25+03:00
Общество

Тамбовчане примут участие в международном фестивале «КиВиН»

Область представят три местные команды
Ксения АЛЕШИНА
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В Сочи пройдет юбилейный международный фестиваль «КиВиН-2019»В Сочи пройдет юбилейный международный фестиваль «КиВиН-2019»Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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С 12 по 25 января в Сочи пройдет 30-ый юбилейный международный фестиваль «КиВиН-2019». В этом году туда отправятся три тамбовские команды: «А где оригинальность?» из ТГУ, «Таким образом» из ТГТУ, а также «Провинция» из Мичуринска. Для всех ребят это будет дебютным выступлением на данном мероприятии, поэтому им помогут опытные юмористы сборной ТГУ «Проигрыватель», которые впервые поедут в город на Черном море не как участники, а как гости.

Напомним, что именно с этого международного фестиваля стартует каждый новый сезон Клуба веселых и находчивых. На нем проходит отбор команд для Высшей и Премьер-лиги. «КиВиН» состоит из нескольких этапов, съемки которых проводятся в течение нескольких дней. Телезрители смогут увидеть гала-концерт с участием лучших команд.

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