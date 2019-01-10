Тамбовчане примут участие в международном фестивале «КиВиН»

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:33:25+03:00

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С 12 по 25 января в Сочи пройдет 30-ый юбилейный международный фестиваль «КиВиН-2019». В этом году туда отправятся три тамбовские команды: «А где оригинальность?» из ТГУ, «Таким образом» из ТГТУ, а также «Провинция» из Мичуринска. Для всех ребят это будет дебютным выступлением на данном мероприятии, поэтому им помогут опытные юмористы сборной ТГУ «Проигрыватель», которые впервые поедут в город на Черном море не как участники, а как гости.

Напомним, что именно с этого международного фестиваля стартует каждый новый сезон Клуба веселых и находчивых. На нем проходит отбор команд для Высшей и Премьер-лиги. «КиВиН» состоит из нескольких этапов, съемки которых проводятся в течение нескольких дней. Телезрители смогут увидеть гала-концерт с участием лучших команд.