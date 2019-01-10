2019-01-10T16:18:59+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан попали на угнанном автомобиле в ДТП в Липецке

Их задержали полицейские
Ирина БУРЯКОВА
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Утром 9 января в дежурную часть отделения полиции Петровского района поступило сообщение об угоне автомобиля. 65-летний житель поселка при станции Песковатка сообщил полицейским, что со двора дома его 67-летнего соседа похитили ВАЗ-21140.

Полицейские выехали на место и установили, что неизвестные пытались совершить угон еще и второго автомобиля - ВАЗ-21213.

- В ходе осмотра транспортного средства выявлено, что злоумышленники не смогли завести автомобиль. И похитили аккумулятор «Титан». Во дворе дома были обнаружены следы, оставленные подозреваемыми, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - Всем дежурившим патрулям и нарядам полиции была разослана ориентировка на похищенный автомобиль и подозреваемых.

В итоге коллеги тамбовских полицейских задержали подозреваемых после совершенного ДТП в Липецке на улице Советской.

- Эти неработающие жители станции Песковатка - 19-летний и 26-летний парни - уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за попытку угона транспортного средства, - отметили в полиции.

В настоящее время в отношении молодых людей стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ - завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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