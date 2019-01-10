2019-01-10T15:31:45+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу из строительной организации

События разворачивались в поселке Строитель
Ирина БУРЯКОВА
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9 января в полицию из строительной организации, расположенной в Тамбовском районе, поступила информация о краже медного электрокабеля и гидравлического толкателя подъемника. На место выехала следственно-оперативная группа, обнаружившая следы хищения на неохраняемой территории, около ангара стройфирмы.

Злоумышленника удалось задержать «по горячим следам», благодаря бдительности сотрудников ППС, которые следовали на место дежурства.

- По пути патрульному экипажу встретился подозрительный мужчина, несший тяжелую поклажу. Он попытался скрыться от полицейских, но был задержан. Подозреваемым оказался 44-летний житель села Никольское Знаменского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенный металл он собирался сдать в пункт приема и получить деньги, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе опроса он признал вину в совершенном деянии.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

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