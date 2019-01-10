На Тамбовщине пенсионерку оштрафовали на 5 тысяч рублей за отказ быть свидетелем
В Ржаксинском районе мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.308 УК РФ «Отказ свидетеля от дачи показаний».
Суд установил, что пенсионерка была вызвана на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу по факту незаконного хранения боеприпасов и угрозы убийством. Поскольку подозреваемый приходился ее дочери сожителем, она отказалась от дачи показаний.
- В силу закона, мужчина не считается близким родственником, и отказ от дачи показаний по уголовному делу в этом случае является преступлением. С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 5 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.