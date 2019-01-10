2019-01-10T14:16:33+03:00
Общество

В тамбовских школах запоют ученики

Дети будут объединяться в хоровые коллективы
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области началась реализация регионального межведомственного проекта «Голоса родного края», согласно которому в школах региона будут развивать хоровое творчество.

В рамках проекта, направленного на развитие хоровых коллективов системы общего и дополнительного образования, планируется проведение конкурсов, фестивалей и масштабных творческих акций на различных концертных площадках. Также он позволит повысить профессиональное мастерство руководителей детских хоров.

- Первый этап проекта продлится до августа 2019 года. На сегодняшний день разрабатываются нормативно-правовое обеспечение проекта. Впереди – мониторинг хоровых коллективов системы образования и кадровых и материально-технических ресурсов образовательных организаций, подведомственных управлению культуры. По результатам мониторинга будут сформированы сведения для банка данных о хоровых коллективах системы образования области и составлен реестр кадровых и материально-технических ресурсов проекта. В каждом муниципальном образовании области определят кураторов и образовательные организации, на базе которых будет реализован проект, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

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