Тамбовчанину пришлось оплатить долг по кредиту, чтобы отправиться на отдых в Таиланд с новой женой

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:30:36+03:00

Мужчина скрыл от супруги задолженность более чем в 400 тысяч рублей

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На Тамбовщине мужчина задолжал по кредитным платежам более 400 тысяч рублей и не спешил ее погашать. Судебные приставы-исполнители неоднократно навещали должника, однако но никак не могли застать его.

- Мужчина по месту регистрации фактически не проживал, а, как стало известно судебному приставу-исполнителю, завел новую семью и фактически живет в Санкт-Петербурге. Через социальную сеть судебный пристав-исполнитель разыскал его новую супругу и в переписке сообщил ей о долгах мужа, - пояснили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

Выяснилось, что на новогодние праздники супруги собирались отправиться на отдых в Тайланд и уже купили недешевые путевки. Поездка оказалась под угрозой срыва, поэтому мужчине пришлось полностью оплатить задолженность.