2019-01-10T13:09:52+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины возле дома нашел ружье

Мужчина решил отдать обрез правоохранительным органам
Ирина БУРЯКОВА
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48-летний житель села Новорусаново Жердевского района решил сдать в полицию незарегистрированное оружие, которое хранил дома. Сельчанин рассказал полицейским, что обнаружил одноствольное охотничье ружье осенью прошлого года в лесополосе, в двух километрах от собственного дома.

- Ружье неустановленной марки, по всей видимости долго находилось на земле, так как металлические части получили сильную коррозию, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Стражи порядка ружье у мужчины забрали. Сейчас сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку "судьбы" данного обреза.

- Согласно статье 222 УК РФ, незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. А при добровольной сдаче незарегистрированного оружия или боеприпасов - граждане освобождаются от уголовной ответственности, - подчеркнули в полиции.

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