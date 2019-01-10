Тамбовчане назовут имена лучших врачей

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:37:41+03:00

Отзывы на работу специалистов будут принимать до 30 апреля

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В Тамбовской области проходит конкурс «Доверие», который призван выявить лучших медицинских работников по оценкам пациентов. В настоящее время поступило уже около 200 отзывов с благодарностями в адрес медиков.

Победителей конкурса определят в 9 номинациях - «Лучший врач стационара», «Лучший врач-специалист поликлиники», «Лучший участковый врач», «Лучшая медицинская сестра поликлиники», «Лучшая медицинская сестра стационара», Лучшая медицинская сестра участковая», «Лучший работник скорой медицинской помощи», «Лучший работник фельдшерско-акушерского пункта», «Лучший врач медицинской профилактики».

- Награждение традиционно состоится в июне во время празднования Дня медработника, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Отзывы принимают до 30 апреля по адресу: управление здравоохранения области г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/ М.Горького, д. 5, или по электронной почте post@zdrav.tambov.gov.ru