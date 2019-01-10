2019-01-10T11:37:41+03:00
Общество

Тамбовчане назовут имена лучших врачей

Отзывы на работу специалистов будут принимать до 30 апреля
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изображение: с сайта администрации регионаИзображение: с сайта администрации региона
Изменить размер текста:

В Тамбовской области проходит конкурс «Доверие», который призван выявить лучших медицинских работников по оценкам пациентов. В настоящее время поступило уже около 200 отзывов с благодарностями в адрес медиков.

Победителей конкурса определят в 9 номинациях - «Лучший врач стационара», «Лучший врач-специалист поликлиники», «Лучший участковый врач», «Лучшая медицинская сестра поликлиники», «Лучшая медицинская сестра стационара», Лучшая медицинская сестра участковая», «Лучший работник скорой медицинской помощи», «Лучший работник фельдшерско-акушерского пункта», «Лучший врач медицинской профилактики».

- Награждение традиционно состоится в июне во время празднования Дня медработника, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Отзывы принимают до 30 апреля по адресу: управление здравоохранения области г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/ М.Горького, д. 5, или по электронной почте post@zdrav.tambov.gov.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу из строительной организации
На Тамбовщине пенсионерку оштрафовали на 5 тысяч рублей за отказ быть свидетелем
В тамбовских школах запоют ученики
Тамбовчанину пришлось оплатить долг по кредиту, чтобы отправиться на отдых в Таиланд с новой женой
Житель Тамбовщины возле дома нашел ружье
В Тамбове дом на Володарского загорелся второй раз
Три тысячи фальшивых рублей выявили в Тамбове
В Тамбовской области построят комплекс по термическому обезвреживанию отходов
18-летний водитель легковушки улетел в кювет под Тамбовом
В Тамбове рядом с "Ашаном" иномарка врезалась в такси: есть пострадавший
На Тамбовщине женщина поплатилась жизнью за оскорбление гражданского мужа и его матери
В Тамбовской области задержаны двое парней, пытавшихся ограбить магазин
Тамбовская областная детская больница пополнилась новым оборудованием
Более 3 тысяч тамбовских полицейских дежурили на новогодних каникулах
На Тамбовщине директору сельхозпредприятия назначили штраф за невыплату зарплаты сотрудникам
Тамбовские осужденные слепили из снега свинью и персонажей мультфильмов
Тамбов вошел в десятку самых православных российских городов
В Тамбовской области похитителя свинины вычислили по следам обуви
Спортивную одежду изъяли полицейские из магазина в Тамбовской области