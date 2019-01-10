2019-01-10T11:33:30+03:00
Общество

В Тамбове дом на Володарского загорелся второй раз

После тушения утеплителя на чердаке оказались залиты все квартиры в подъезде
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жителям пострадавшего подъезда предложили временное жильеЖителям пострадавшего подъезда предложили временное жильеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Дом, который пострадал от взрыва, произошедшего вечером 6 января на кухне квартиры пятого этажа, загорелся еще раз. ЧП произошло 8 января. К этому моменту многие жильцы уже вернулись в свои квартиры. Семья Ведищевых, которые проживают рядом с квартирой, где произошел взрыв, днем 8 января наводили порядок в своем жилье. Как рассказывает жительница квартиры Юлия Ведищева, в какой-то момент ее муж дотронулся до потолка и обнаружил, что он очень горячий. О происходящем люди сразу сообщили дежурившим у дома сотрудникам МЧС. В течение всего дня специалисты пытались выяснить, что происходит. Сначала заподозрили неполадки с электропроводкой, на то, чтобы опровергнуть версию с их неисправностью, понадобилось несколько часов. Поздним вечером к дому привезли тепловизор и с его помощью обследовали чердачное помещение. Только тогда подтвердилось, что под крышей загорелся утеплитель. Пожарные разобрали крышу и занялись проливкой чердака. В итоге оказались затопленными все 20 квартир подъезда.

Кроме того, от ударной волны после хлопка газа в стенах двух квартир образовались трещины, и сейчас специалисты выясняют – безопасно ли людям находится в своих жилищах или нет.

- Визуально мы посмотрели, трещины есть. Мы маячки наклеили седьмого числа, внешне они остались без повреждений, то есть динамики развития нет. Но появились новые трещины. Если раньше мы говорили про боковую стену, то сейчас и на перекрытиях появились, - говорит заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Панков.

О техническом состоянии несущих конструкций можно будет говорить только после инструментального исследования. Пока ведется проверка, а на это уйдёт не один день, специалисты рекомендуют жильцам пострадавших квартир разместиться у близких. Тем, у кого такой возможности нет, администрация города предоставит временное жилье. А вот кто возместит людям, у которых оказалось испорчено жилье, мебель и бытовая техника, причиненный ущерб, пока непонятно. По словам жильцов, городские власти посоветовали им обратиться за помощью к региональным. Также люди могут в судебном порядке взыскать компенсацию с виновника взрыва и пожара, которым является сосед, проводивший несанкционированные работы на газовой трубе — мужчина попросту обрезал ее во время проведения работ и заткнул тряпкой, но уверенности в том, что он сможет возместить причиненный ущерб, у жителей пострадавших квартир нет.

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