В Тамбовской области построят комплекс по термическому обезвреживанию отходов

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:38:43+03:00

А уже отходы производства такого мусоросжигательного завода можно будет использовать как вторсырье. Например, для изготовления тротуарной плитки

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С 1 января 2019 года в России введен новый механизм организации сбора и утилизации бытовых отходов. Происходит полная перестройка работы всей системы. А одним из ее нововведений является строительство комплексов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов вместо привычных мусорных полигонов. По этому пути уже пошли некоторые регионы России. Рассматривается он и в Тамбовской области.

По словам начальника управления ТЭК и ЖКХ региона Светланы Григорьевой, сейчас формируется региональная программа комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. И в нее, в том числе, планируют включить строительство такого комплекса.

Светлана Григорьева. Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

По мнению начальника регионального управления ТЭК и ЖКХ,этот подход является экономически более эффективным. Особенно ввиду ситуации, складывающейся со строительством новых полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов в регионе.

- В Тамбовской области просто не осталось свободных земель, на которых можно было бы открывать новые полигоны для захоронения отходов. Практически все территории задействованы под сельхозугодия. Именно поэтому мы намерены перейти на технологию термического обезвреживания твердых бытовых отходов, - цитирует пресс-служба региональной администрации Светлану Григорьеву.

Технология термического обезвреживания твердых бытовых отходов - это, по-простому, сжигание мусора. Ведется разработка проекта современного завода, который бы отвечал всем экологическим требованиям. Более того, чтобы отходы производства такого комплекса можно было использовать как вторсырье и повторно пустить в производственный оборот. Например, для изготовления тротуарной плитки.

- В ближайшее время будет скорректирован перечень полигонов для захоронения твердых бытовых отходов, которые можно будет эксплуатировать в Тамбовской области до 2023 года, согласно поправкам в федеральное законодательство, инициированным Минприроды. По нему сразу несколько мусорных полигонов, которые с 1 января 2019 года должны были прекратить свою деятельность, продолжат ее, - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Ориентировочная стоимость завода - около 3 миллиардов рублей. С вводом его в эксплуатацию изменится схема сбора и утилизации мусора в регионе. Планируется, что вблизи центров наибольшего скопления мусора - крупных городов, райцентров - будут открыты специальные станции перегрузки мусора. На них отходы будут проходить сортировку, утрамбовку и направляться на завод.

- Мы находимся в сложной ситуации. С одной стороны, нам просто необходимо строить объект по захоронению или обезвреживанию твердых коммунальных отходов, с другой - важно учесть огромное количество факторов при выборе его месторасположения, - подчеркнула Светлана Григорьева.

Речь идет не только о подборе свободного участка и воздействии на окружающую среду, но и об удаленности от населенных пунктов, транспортной доступности и многом другом. Согласно действующим нормам, такой объект может находиться на расстоянии не ближе 500 метров от населенного пункта. Если он совмещен со станцией сортировки мусора - не ближе 1 километра. Григорьева отметила, что областные власти готовы удалить объект на 4-5 километров от любого населенного пункта, чтобы у местных жителей не возникало волнений по вопросам его работы.

Понятно, что Тамбов - основной производитель мусора в регионе. Соответственно, и завод должен быть не сильно удален от областного центра. Сейчас рассматривается несколько вариантов его размещения. Один из них - на границе Тамбовского и Сосновского районов, в центре региона. Еще один из вариантов - с северной стороны областного центра, по мичуринскому направлению. Есть и другие предложения.

- В любом случае, этот проект мы будем широко обсуждать, учитывать мнение всех жителей региона, прежде чем приступить к его реализации, - сказала начальник управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области.