2019-01-10T09:47:56+03:00
Происшествия

18-летний водитель легковушки улетел в кювет под Тамбовом

Авария случилась на Северном обходе города
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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9 января в 10 часов утра на 3-м километре автодороги Северный обход города Тамбова, проходящей по территории Тамбовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Ауди 100», восемнадцатилетний парень, имеющий небольшой стаж вождения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд на правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель «Ауди 100» самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

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