18-летний водитель легковушки улетел в кювет под Тамбовом
Авария случилась на Северном обходе города
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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9 января в 10 часов утра на 3-м километре автодороги Северный обход города Тамбова, проходящей по территории Тамбовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Ауди 100», восемнадцатилетний парень, имеющий небольшой стаж вождения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд на правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии водитель «Ауди 100» самостоятельно обратился в медицинское учреждение.