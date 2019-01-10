В Тамбове рядом с "Ашаном" иномарка врезалась в такси: есть пострадавший
Авария случилась на Советской
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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9 января в 9 часов 32 минуты в Тамбове на улице Советской в районе дома №194А произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Ниссан Альмера», 50-летний мужчина, на регулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис» (такси, прим. ред.) под управлением 40-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
В результате этой аварии водитель «Хендай Солярис» получил телесные повреждения и был доставлен во вторую городскую больницу.