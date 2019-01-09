На Тамбовщине женщина поплатилась жизнью за оскорбление гражданского мужа и его матери

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:25:19+03:00

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В городе Уварово 51-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, днем 31 декабря 2018 года в комнате общежития мужчина выпивал вместе со своей 37-летней сожительницей. Во время беседы женщина оскорбительно выразилась в адрес гражданского супруга и его матери, после чего он вытащил из ящика стола нож и ударил им ее в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время злоумышленнику судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.