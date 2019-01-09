Тамбовская областная детская больница пополнилась новым оборудованием

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:29:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, консультативно-диагностическая поликлиника Тамбовской областной детской больницы получила новое оборудование.

Теперь с помощью современного ультразвукового аппарата экспертного класса медики смогут проводить высокоточную диагностику в таких областях, как онкология, кардиология, эндокринология, абдоминальная хирургия, неврология, нейрохирургия. А эндоскопическое устройство и осветительная система ЛОР-комбайна дает врачам возможность производить эффективное обследование и терапию заболеваний уха и носоглотки.

- Новое медицинское оборудование поставлено в соответствии с распоряжением правительства РФ в рамках целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы», - прокомментировали в ведомстве.