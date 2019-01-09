Более 3 тысяч тамбовских полицейских дежурили на новогодних каникулах

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:05:32+03:00

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На Тамбовщине с 30 декабря по 8 января прошло свыше 500 мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству Христову. Участие в них приняли порядка 100 тысяч жителей области. Наибольшее количество празднеств состоялись в Тамбове Мичуринске. Все это время более трех тысяч полицейских осуществляли работу в усиленном режиме, охраняя общественный порядок.

- За 10 праздничных дней полицейскими проверено более 10 тысяч лиц, стоящих на различных профилактических учетах, 700 неблагополучных семей, свыше 350 притонов. По результатам проведенных проверок просечено 180 административных правонарушений. Сотрудниками ГИБДД в ходе несения службы задержано 108 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 33 водителя, управлявших транспортным средством без водительского удостоверения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.