На Тамбовщине директору сельхозпредприятия назначили штраф за невыплату зарплаты сотрудникам

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:03:40+03:00

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В Ржаксинском районе руководителю сельскохозяйственной организации за невыплату заработной платы работникам назначен судебный штраф. Как установили следствие и суд, руководитель, стараясь поддержать стабильное экономическое положение возглавляемой им коммерческой организации, с сентября по ноябрь 2017 года не выплачивал 62 сотрудникам зарплату. В итоге перед ними образовался долг почти в 3 миллиона рублей. При этом деньги, поступающие на расчетный счет фирмы, он расходовал на другие цели - оплату услуг, расчеты с контрагентами, налоговые платежи, кредиторскую задолженность.

- Учитывая, что в ходе следствия задолженность по заработной плате полностью выплачена, уголовное дело в отношении генерального директора организации направлено в суд с ходатайством о назначении ему меры уголовно-правового характера. Рассмотрев ходатайство следствия, судом руководителю фирмы назначен судебный штраф в размере 25 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.