Тамбовские осужденные слепили из снега свинью и персонажей мультфильмов

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:05:58+03:00

Каждый год осужденные создают из снега оригинальные скульптуры Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Конкурс на лучшую снежную фигуру уже стал традиционным для исправительных учреждений области

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Территорию лечебно-исправительного учреждения №7, расположенного в Кирсановском районе Тамбовской области, украсили фигуры Деда Мороза, героев советских мультфильмов и символа 2019 года, выполненные осужденными из снега и льда.

В исправительных учреждениях Тамбовщины конкурс на лучшую снежную скульптуру проходит ежегодно. Осужденные активно принимают участие в нем, воплощая самые оригинальные идеи.

- Основной целью проведения таких мероприятий является организация полезной занятости осужденных в свободное от работы и учебы время. Этот конкурс - один из самых сложных и зрелищных. Подготовка к нему начинается с первых дней зимы: разрабатываются макеты фигур, планируется их расположение на территории колонии, готовятся каркасы и накапливается снег, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.