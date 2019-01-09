Тамбов вошел в десятку самых православных российских городов

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:17:04+03:00

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Финансовый университет при Правительстве РФ провел в 76 российских городах с населением более 250 тысяч человек социологическое исследование, посвященное вовлеченности населения в православную культуру. Тамбов вошел в топ-10 и занял шестую строчку рейтинга. На первом месте расположился Белгород. Аутсайдером стал город Грозный, у него последнее место.

Высокие места в рейтинге заняли и другие города Черноземья. Например, Воронеж расположился на второй строчке, Курск — на третьей и Липецк — на пятой.

Добавим, что респондентам задавали вопрос: «Скажите пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых есть люди, активно участвующие в православной жизни – регулярно посещающие православные богослужения, участвующие в приходской жизни православных церквей, или таких людей нет? Людям предлагалось три варианта ответов: да, нет, не могу определиться.