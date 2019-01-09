В Тамбовской области похитителя свинины вычислили по следам обуви

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:13:14+03:00

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В дежурную часть полиции МОМВД «Рассказовский» 8 января поступило сообщение от 49-летней женщины о краже на Фабричном проезде. Потерпевшая рассказала, что 7 января из ее сарая пропало 30 килограммов свинины.

Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что злоумышленник проник внутрь сарая, взломав замок. У входа вор хорошо наследил, эксперты изъяли следы обуви. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 22-летний житель города Рассказова. Парня задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний.

- Задержанный сознался в хищении и рассказал, что часть похищенного продал неизвестному, остальное было изъято и возвращено потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.